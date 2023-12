Nástupce Ferrari 812 dorazí v příštím roce, nejspíš nabídne motor V12

Podle britského Autocaru by přitom pod kapotou nového modelu opět měl být motor V12, což naznačuje i podlouhlá kapota maskovaného prototypu. Na fólii přitom nemělo být patrné žádné upozornění na vysoké napětí, což naznačuje, že by se motor mohl obejít bez elektrifikace – podobně jako motor modelu Superfast.

„Osobně se domnívám, že o tento motor musíme bojovat. Z technologického hlediska není nejefektivnější. Turbodiesel V8 by ho mohl z hlediska výkonu vylepšit. Ale z emocionálního hlediska je to to nejlepší, co můžete mít,“ uvedl již v minulosti pro Autocar šéfdesignér značky Flavio Manzoni.