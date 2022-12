Majitelé více aut jezdí častěji elektromobily než těmi spalovacími, zjistila studie

U mnoha lidí nejsou elektromobily jedinými obyvateli garáží - mají k nim ještě konvenční vozidla. Častěji však jezdí elektromobily, a to nejen na krátkých trasách, zjistila studie britské společnosti Zap-Map, která se zabývá mapováním nabíjecích stanic.

Z lidí, kteří mají elektrické i konvenční auto, jich volí pro každodenní dojíždění do práce elektromobil 71 procent. Při odvozu dětí do školy nebo na večerní cestu např. do restaurace bere elektromobil 85 % z nich.