Ceny materiálů jsou vysoké, příchod levných elektromobilů je v ohrožení

Léta světu příznivci elektromobilů slibují, že jak poroste počet vyrobených kusů, budou se snižovat výrobní náklady na baterii. Ty jsou totiž určující pro současné vysoké ceny elektrických aut. Vypadá to ovšem, že pokles má své limity ukryté v dostupnosti surovin.

Výroční průzkum BloombergNEF (New Energy Finance) na téma ceny lithium-iontových baterií zjistil v roce 2022 sedmiprocentní nárůst ceny kompletní baterie v reálných penězích, tedy očištěných o inflaci. Je to poprvé, co byl zaznamenán nárůst.