Kapesní Renault Twingo s extrémně prostornou kabinou se vyráběl skoro 20 let

Francouzi byli podobně jako Italové po druhé světové válce odborníci na malá auta, která ale přes skromné rozměry dokázala uspokojit většinu potřeb motoristů. Důkazem jsou nejen Citroënův model 2CV nebo renaulty 4 a 5, ale také malé twingo, které druhá z těchto automobilek představila 5. října 1992 na pařížském autosalonu. „Kapesní“ auto, které navzdory miniaturním vnějším rozměrům dokázalo nabídnout extrémně prostornou kabinu, se vyrábělo skoro 20 let a celkem jich zákazníci koupili na 2,5 milionu.

Zadání, které konstruktéři dostali, nebylo vůbec jednoduché. Nový vůz měl v nabídce značky nahradit veleúspěšný Renault 4, vyráběný od roku 1961, zároveň ale nesměl konkurovat chystanému Cliu, nástupci podobně úspěšné malé „er pětky“. Nesnadný úkol dostal koncem 80. let na starost manažer Yves Dubreuil, který se už v létě 1986 během celozávodní dovolené zabýval návrhem malého MPV s jednoduchými tvary.

Úvahy o novém miniautomobilu se ale v Renaultu objevily ještě mnohem dřív. Už v roce 1973 v továrně pracovali na projektu levného miniauta (francouzsky označovaného VBG, "voiture bas de gamme"), začátkem 80. let se automobilka zapojila do francouzského vládního programu pro vývoj malého vozu Mono-Box Eco. Všechno se nakonec spojilo pod Dubreuilovým vedením. Jeho původní projekt označený W60 byl ovšem ještě docela nenápadné hranaté auto, připomínající polský prototyp FSM Beskid z let 1983 až 1987.