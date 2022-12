Kanada zveřejnila plán kvót na elektrifikaci, nová pravidla budou platit od roku 2026

Podle představeného návrhu budou muset prodejci aut plnit roční kvóty a cíle týkající se vozů s nulovými emisemi. Taková pravidla by měla vstoupit v platnost od roku 2026, kdy by výrobci museli deklarovat, že 20 % prodejů tvoří elektromobily. Za první polovinu roku 2022, tedy bez regulací, v Kanadě tvoří 7,2 % nově prodaných aut vozy bez lokálních emisí; toto číslo v posledních letech roste.

Kvóta by se následně zvedla a od roku 2030 by to bylo nejméně 60 procent, v roce 2035 celých 100 %. Vláda tvrdí, že průměrné stáří vozu v Kanadě je 15 let, k uhlíkové neutralitě by se tak země teoreticky měla přiblížit v roce 2050.