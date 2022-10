Emisní norma Euro 7 může být nakonec mírná

Emisní norma Euro 7, kterou evropští zákonodárci už roky slibují, ale stále není její finální znění na světě, je možným Damoklovým mečem zejména pro levnější konvenční auta. A to až do té míry, že existují obavy, zda někteří výrobci s její platností rovnou nepřestanou spalovací motory nabízet, protože vývoj „zelenějších“ motorů by se prostě nevyplatil - tím spíš, když o pár let později je v plánu drastické omezení spalovacích motorů v nových autech.