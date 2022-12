Unie bude hlídat původ a recyklaci baterií elektromobilů

Elektromobily jsou považovány za emisně čistou alternativu aut se spalovacími motory, ovšem to do značné míry kvůli absenci výfuku. Z hlediska celého životního cyklu vozu je to něco jiného - např. Volvo loni přiznalo, že výroba elektrických aut znamená podstatně víc CO2 než výroba konvenčních aut.