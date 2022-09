Italský startup láká na elektrické SUV neobvyklých proporcí

Zatím na to poutá několika ilustracemi, které vyobrazují vůz proporcí na třídu SUV poněkud neobvyklých, a to i počítáme-li již existující elektro-SUV, jako je například Tesla Model X. Vůz totiž při pohledu z profilu jako by neměl žádnou kapotu a také záď je podobnější fastbacku.