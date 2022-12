Ford Bronco si do Evropy přiveze jen zážehové čtyřválce a šestiválce

Informace, že offroad Ford Bronco dorazí na jaře na vybrané evropské trhy, je již známá delší dobu, ale doposud nebylo jasné, s jakými jednotkami budou mít zákazníci na „starém kontinentu“ čest. To se ale změnilo.

Podle webu Automotive News, který se odkazuje na své zdroje z blízkosti automobilky, dostane bronco pro Evropu jen dvě motorizace. Základem by měl být zážehový čtyřválcový motor EcoBoost o objemu 2,3 litru, který bude produkovat přibližně 300 koní. Druhou variantu tvoří rovněž benzínový šestiválec o objemu 2,7 litru s turbodmychadlem a výkonem 330 koní.

Z USA tak do Evropy nepřiletí nejvyšší specifikace, kterou je třílitrový šestiválec, pravděpodobně kvůli přísnějším emisním normám v Evropské unii. Co se dalších informací týče, hojně se třeba spekuluje o ceně novinky, která má být v Evropě poměrně vysoká. Podle prvních odhadů by mohlo bronco v Německu startovat na ceně 60 tisíc euro, tedy v přepočtu přibližně 1,5 milionu korun.