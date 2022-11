Nové moskviče jsou ruské jen naoko, výroba probíhá v Číně

Podle oficiálních materiálů měla výroba moskvičů být v režimu SKD, tedy Semi-Knocked Down. To znamená, že do Ruska by z Číny přišly součástky a auto by se v Rusku smontovalo. Ve skutečnosti ale jde o režim SKD-0, jinak též DKD - Dissassembled Knocked Down, uvádí ruský automobilový magazín Za volantem ve videu z továrny, zveřejněném koncem minulého týdne.