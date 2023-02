Budeme otevírat dveře auta gesty? Volkswagen žádá o patent, Hyundai na tom pracuje

Automobilka Volkswagen si podala žádost o patent na ovládání kliky auta gesty. Uvádí to americký web CarBuzz s odkazem na německý patentový úřad.

Nemá ovšem jít o úplné otevření dveří auta gestem ruky, nýbrž o vyklopení kliky z dveřní výplně, když k ní přiblížíte ruku. Podobnou technologii už koncern Volkswagen má v řadě svých aut několik let, ovšem s displejem infotainmentu - když k němu přiblížíte ruku, zobrazí se popisky ovládacích prvků.

Proč je třeba se takto snažit znovu vynalézt kolo? Podle Volkswagenu je mechanismus kliky, doplněný o tlačítko k zamykání, příliš složitý a chce ho zjednodušit spojením těchto dvou prvků do jednoho. Samočinné vyklopení však znamená nutnost přidání senzoru a malého motorku, takže o snížení složitosti těžko hovořit.

S podobným nápadem v loňském roce přišla i automobilka Hyundai, ovšem ten se měl týkat vnějších klik. Ty, jsou-li zapuštěné do dveří, vypadají hezky, ovšem mohou být nepraktické, např. máte-li plné ruce.

Dnes se většinou vyklápí, když přijdete s klíčem v kapse či auto odemknete na dálku. Přídavek senzoru přiblížení ruky se tak může jevit jako zbytečný, ale vůz by pak nemusel vyklápět po odemčení všechny kliky, „podal“ by vám jen tu, ke které byste se natáhli.

Automobilka Volkswagen nedávno ohlásila „kvalitativní ofenzivu“, jejíž součástí mělo být snižování počtu dotykových tlačítek v interiéru. Jak do toho zapadá nová dotyková ploška k zamykání dveří, není jasné.

Také ale není vůbec jisté, že automobilka něco takového do svých aut skutečně nasadí, zatím to je jen žádost o patent. A těmi si automobilky běžně pojišťují nápady, i když si ještě nejsou jisté, zda ty nápady podstoupí další zkoumání a vývoj a budou-li nasazeny do sériové výroby.