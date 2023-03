Nové BMW M5 natočeno při testech na Nürburgringu. Bude mít V8 i elektromotor

Tento dnes už legendární sedan byl nedávno spatřen a natočen na německém okruhu Nürburgring během testování prototypu, který měl čtyři koncovky výfuku a nálepku „Electrified vehicle“. To nám připomíná, že auto dostane motor V8, ale zároveň i elektromotor a sadu baterií, takže se nejspíš bude jednat o plug-in hybrid.

Auto by mělo mít podobné nastavení jako nedávno představené BMW XM s tím, že M5 by ovšem měla mít výkon na hranici 700 koňských sil oproti 644 koním v XM. Novinka by se tak měla postavit výkonem na druhé místo za velmi očekávané BMW XM Label Red s výkonem 738 koňských sil.