Test Volkswagenu Touran: Skvělé rodinné auto, přitom ohrožený druh

Bílý volkswagen, kterým jezdím, je prostě normální auto. Zážehový čtyřválec, manuál, výbava tak akorát. Vzhledem nenadchne, nikdo si ho nikde nevšimne, je to obyčejné auto pro fanoušky čtyř kol i lidi, kteří dělí auta nanejvýš na modrá a červená. Zde bych tedy odklon zájmu zákazníků chápal.

Musím ale pochválit, že jeho základní ledky slušně svítí, světelný podpis zadních lamp je hezký, brzdovky jsou dostatečně rozměrné, snad jen jediná malá couvačka je ve tmě skoro k ničemu a hodily by se přední mlhovky, jako ostatně vždycky.

Když ale nasednu za volant do slušně pohodlné, byť tvrdší sedačky, pomalu to začíná. Předně, je to starší volkswagen založený v podstatě na předchozí generaci golfu, takže ergonomie na výbornou, infotainment je spolehlivější a uživatelsky přívětivější než nejnovější MIB3 například v osmém golfu a volant má fyzická tlačítka.