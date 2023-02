Test Volkswagenu Multivan T7 Long TDI: V dálkové konfiguraci exceluje

Volkswagen řady T, včetně cestovní verze Multivan, je již od padesátých let jedním z nejtradičnějších produktů v automobilovém průmyslu, který má velmi silnou fanouškovskou základnu.

Předchozí a zatím stále ještě nabízená generace T6 měla kořeny až do roku 2003, protože vychází z generace T5. Není tedy divu, že když do toho užitková divize Volkswagenu loni praštila nejen s elektromobilem „ID. Buzz“, ale také s novým Multivanem postaveným na platformě osobních vozů, vyvolalo to bouři diskusí.