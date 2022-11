Test Toyoty Aygo X: Mrštná ve městě, odvážná na venkově

A těžcí, nutno dodat. Jedinou volbou pod kapotu je z minulých generací známý atmosférický tříválec o 72 koních výkonu, který v tomto případě mám s pětistupňovou manuální převodovkou; k mání je i CVT. Aygo sice s řidičem váží jen lehce nad tunu, ale nebudeme si lhát do kapsy – motor je zkrátka slabý na cokoliv, co není ježdění po městě.

Je skrytý nahoře na palubní desce a fouká nahoru do interiéru. Nedá se nijak seřizovat či uzavřít, ale to nevadí, protože fouká nahoru do středu interiéru. Proud vzduchu tak neotravuje řidiče ani spolujezdce, a to ani když něco provádějí na centrálním displeji. Je to vynikající řešení, mnohem lepší než umisťovat výdechy pod displej.