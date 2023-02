Automobilky se se zákazem spalovacích motorů smířily, vadí jim Euro 7

Komplikace způsobené zavedením emisní normy Euro 7/VII by mohly mít podobu například předčasného vyřazování vozů zejména nižších tříd z trhu nebo přesměrování omezených zdrojů na vývoj a výzkum. Sdružení automobilového průmyslu to uvedlo v reakci zaslané ČTK.

„Formálně je tak potvrzen zákaz prodejů osobních vozidel na tradiční paliva k roku 2035, a tudíž poměrně svižné zavádění bateriových, eventuálně vodíkových vozidel. Jakkoli návrh obsahuje tzv. klauzuli, podle níž by Evropská komise měla v roce 2026 vyhodnotit, jak se nařízení daří, či nedaří plnit, odklon od stanovených cílů se neočekává,“ uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl

„Fakticky by ani nebyl žádoucí, neboť výrobci vozidel i celý dodavatelský řetězec byli již nuceni realizovat obrovské investice do nového produktového portfolia, které již dnes přivádějí na trh tak, aby nastavené cíle mohli stihnout,“ dodal.

„Jsme zastáncem přístupu, že nepřítelem jsou emise, nikoliv technologie. I proto odmítáme vsadit pouze na jeden směr. Za poněkud nesystémový krok považujeme normu Euro 7, jejíž přesné parametry jsou sice známy, ale například není dostupná metodologie měření, a to i přes to, že má vejít v platnost již za dva roky. Navíc její finální verze není stále ještě schválena. Přitom vývojový cyklus nových modelů je tři až pět let. Euro 7 prodraží vozy pro koncové spotřebitele řádově o desítky tisíc korun, přitom ekologický efekt je přinejmenším sporný. Řada lidí si totiž bude v důsledku zdražování nových vozů držet stará auta. V Česku už tak starý vozový park může nakonec zestárnout ještě víc,“ uvedl Peleška.