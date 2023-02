Senát má výhrady vůči emisní normě Euro 7, stejně jako vláda

Senát se na návrh svého evropského výboru připojil k výhradám, které má k normě Euro 7 česká vláda. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) už dříve řekl, že norma je pro Česko nepřijatelná. Česko se bude během projednávání materiálu snažit o to, aby byl přepracován, řekl ve středu senátorům ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který omluveného Kupku zastoupil. Výhrady vlády sdílí i sněmovní evropský výbor.

Rakušan před hlasováním poděkoval senátorům za jejich postoj a podporu vládního stanoviska. „Vnímám to tak, že vláda dostává tímto od zákonodárného sboru mandát k tomu, aby vyjednávala vylepšení těch podmínek jako takových,“ řekl.

Česká vláda považuje plán za příliš ctižádostivý, i když snižování emisí ze silniční dopravy podporuje. Mimo jiné se obává toho, že navržené požadavky můžou zdražit a snížit dostupnost některých modelů. Tím by ve svém důsledku omezily příspěvek normy Euro 7 ke zlepšení ovzduší a snižování emisí ze silniční dopravy v EU. Je to tím, že vysoká pořizovací cena vozidel může odrazovat spotřebitele od nákupu nových vozidel, a tím zpomalovat obnovu vozového parku. Evropská komise odhaduje, že se norma do ceny nových aut promítne v řádu tisíců korun, výrobci mluví o desítkách tisíc. Senát má stejné obavy.