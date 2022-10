Automobilky do roku 2030 zdvojnásobí výdaje na elektromobilitu

Reuters se při výpočtu investic do vývoje a výroby elektromobilů a do baterií a surovin na jejich produkci opírá o veřejně dostupné údaje a o projekce jednotlivých firem. Ještě před rokem vycházelo agentuře poloviční číslo.

Automobilky podle analýzy plánují, že do roku 2030 vyrobí 54 milionů elektromobilů s pohonem na baterie (BEV). To bude představovat více než 50 procent celkové produkce aut. Podle údajů výrobců a organizace Benchmark Mineral Intelligence chtějí automobilové společnosti a jejich partneři vyrábějící baterie do roku 2030 nainstalovat 5,8 terawatthodiny výrobní kapacity baterií.