Příští Dacia Sandero nabídne elektrickou i spalovací verzi

Sandero by mělo podle Le Vota dostat do roku 2035 ještě další dvě generace, obě s možností zakoupit jej jako spalovací auto. Dacia ale pochopitelně kvůli emisím investuje do vývoje extrémně úsporného pohonu. Stejný scénář pak bude čekat i oblíbené SUV Duster, kterého čeká příchod nové generace v roce 2024 a vydržet by na trhu mělo do roku 2033.