Audi představuje RS 6 a RS 7 ve verzi Performance, jsou silnější a lehčí

Nová úprava výkon obou modelů posune na hranici 630 koňských sil a 850 Nm točivého momentu. To sníží čas, za který RS 6 a RS 7 zrychlí z 0 na 100 km/h, a to konkrétně o 0,2 s na čas 3,4 sekundy.

Výkonnostní balíček obsahuje mimo jiné i RS Dynamic Package, který přidává dynamické řízení zadní nápravy, zadní sportovní diferenciál a zvýšenou maximální rychlost na 280 km/h. Pokud by to ale nestačilo, lze volitelně vybrat i balíček Plus, který přidá karbon-keramické brzdy a posune maximální rychlost na 305 km/h.