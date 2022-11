Audi má nové logo, málokdo si toho ale všiml

Jak se může změnit logo automobilky, které už 90 let funguje na totožné nosné myšlence? Hádáte správně - žádná revoluce to asi nebude. Nové logo Audi tedy zůstává u čtyř propojených kruhů, ale na rozdíl od minulosti jsou ploché, nikoliv plastické, ve standardním provedení budou bílé a budou se vznášet na černém pozadí.

Foto: Audi Nové logo Audi na modelu Q8 e-tron.

Toliko slova automobilky k novému logu, které si svět mohl prohlédnout už na modernizovaném e-tronu, nově označeném Q8. Jenže změna je tak malá, že si jí málokdo všiml, a tak ji automobilka později podpořila vlastní tiskovou zprávou.

Vizuálně ploché logo už Audi používá od roku 2019 na informačních materiálech a podobných místech, nikoliv na autech. Nyní se dostává i na auta - do jisté míry. Na přídi nové Q8 e-tron je veskrze ploché, na zádi ale stojí na vyvýšené „platformě“, a třebaže samotné bílé kruhy jsou ploché, díl jako celek je plastický.

„Bílá barva tím, že logo opticky zesvětlila, propůjčuje kruhům plochý, prémiový vzhled,“ komentuje změnu designér André Georgi a dodává, že logo už chromované v žádné variantě nebude.

Foto: Audi Pro srovnání: dosavadní logo Audi na modelu e-tron.

Kde se vzala zmínka devadesátileté historie loga čtyř kruhů? V počátcích dnešní značky Audi, které se datují do 30. let minulého století. V roce 1932 se čtyři německé automobilky Audi, DKW, Horch a Wanderer spojily do značky Auto Union a toto spojení symbolizovaly čtyři propojené kruhy.

Jméno Audi se začalo používat až v 60. letech. V roce 1969 - pět let poté, co automobilka Volkswagen získala ingolstadtskou továrnu a práva na označení Auto Union - se firma spojila s automobilkou NSU do firmy Audi NSU Auto Union AG. V roce 1985 bylo jméno zkráceno prostě na Audi AG.

A odkud pochází slovo „audi“? Znamená to „slyš“ v latinském jazyce a je to v podstatě překlad příjmení zakladatele Augusta Horcha. Ten v roce 1904 založil i automobilku Horch, ale záhy z ní odešel a v roce 1910 založil firmu Audi Automobilwerke GmbH Zwickau, která později vstoupila do Auto Unionu.

Foto: Audi Původní logo firmy Auto Union.