Na Liberecku se rozrůstá dvůr z 12. století

Přestože se spolek u Vítkova schází už 22 let, intenzivně se podle Tomiče buduje teprve posledních deset až patnáct let. „Začínali jsme věží, z té původní už ale nestojí nic, protože postupně bylo nutné ji přestavět. Nejnáročnější stavbou a dominantou celého dvora je velmožský palác, jediná patrová stavba, když pominu věže,“ vypráví velmož. Zatím poslední dokončenou stavbou je seník.

Rozestavěná je stavební huť, což je dlouhá hala rozdělená na tři úseky. „Jedna část je dílna tesařů, je tam dílna kameníka a poslední částí je něco, co bychom dnes pojmenovali jako kancelář huťmistra,“ popisuje Tomič.

Celá stavební huť podle něj vzniká jako zázemí pro stavbu kostela, která by měla celý archeoskanzen korunovat. „Je to ta nejdůležitější, největší a zdaleka nejdražší stavba. Měl by vzniknout románský emporový kostel (tzn. opatřený emporou, panskou tribunou, z níž majitel přihlížel bohoslužbám – pozn. red.),“ popisuje velmož.