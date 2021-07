Malá, ale příjemná je rozhledna Amálka v Orlických horách

Na plošině je k dispozici pevně přidělaný dalekohled, podle informačních tabulí se můžete v kraji dobře orientovat. Je vidět téměř do všech stran – na polskou kotlinu lemovanou Orlickými horami, Králickým Sněžníkem, na Jesenicko, Žamberecko, jenom jižní směr zakrývá vrch Adam, kde je v podzemí stále funkční stejnojmenná prvorepubliková dělostřelecká tvrz - nachází se ve vojenském prostoru, využívá ji armáda.

Amálka není jen rozhlednou a velmi dobrou občerstvovnou (doporučuji okusit domácí limonády), ale také základnou pro různé aktivity, na webu si vyberete. Co se mi moc líbí, je NEBESPANÍ, možnost přespání pro jednotlivce i rodiny pod nebem, téměř bez světelného smogu.

Pokud nejste autem, je lepší vrátit se do republiky přes přechod v nedalekém Boboszowu. Na kole do kopce s vnitřnostmi naditými rybou to není až taková slast.