Loretánské zvonky lákají na prohlídku pokladů nezměrné ceny

Pozoruhodné je to, že jsou zde výmalby s motivy Smrti a Vzkříšení, pocházející z roku 1644. Hlavní motiv Vzkříšení Lazara je namalován podle předlohy v té době ještě žijícího malíře Rembrandta. Motiv převzala řada dalších umělců.

Kdysi tu stávala kaple, postavili ji v roce 1661, nynější kostel Navštívení Páně vznikal mezi lety 1734 až 1735. Teprve až vejdete průchodem do nádvoří, zjistíte, jak velký je to areál. Kostel je návštěvníkům skryt, leží za vlastní loretou. Centrem je Svatá chýše/Casa sancta ze 17. století.

Podle pověsti má představovat domek, ve kterém žila v Nazarethu Panna Maria. Před vpádem Saracénů do Svaté země ho odnesli andělé do Dalmácie, poté do kostela paní Laurenty – laurentus je italsky vavřín. Dům se začal nazývat Laurentin, odtud vzniklo slovo Loreta. Po nějakém čase se chýše znovu vznesla a přemístila na blízký kopec.