Do Zubrnic za lidovou architekturou i na malé nádraží s historickými vozy

Co všechno můžete navštívit na hezkém výletě na severu Čech.

Po sklizni se svážely plody k řece a putovaly jak do vnitrozemí, tak i do Saska, Pirny, Drážďan, a někdy až do Hamburku. Ovoce se případně krájelo a sušilo na oblíbené křížaly. Zubrnická sušárna je poslední zachovalou v regionu, produkci má pro vlastní spotřebu.