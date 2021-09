Dívčí Kámen nechal postavit Rožmberk pro svých pět dcer

Ruina stojí na kopci zarostlém zejména borovicemi, vidět je až na poslední chvíli při sestupu ke Křemžskému potoku, který se vlévá do meandrující Vltavy.

Přístup do nádvoří

Hrad postavili v místech pravěkého hradiště, Rožmberkům patřil s výjimkou počátku husitských válek do roku 1509.

Dívčí Kámen má i další jména – Maidštejn, Menštejn. Hrad představoval takzvaný český hradní typ, vysoké zdi propojují dva paláce, přitom uzavírají nádvoří. Rozlohu si uvědomíte, když od pokladny vystoupáte přes rozsáhlé prostranství do zbytku paláce. Budovy paláců se zachovaly skoro v původní třípatrové výši, stoupá se k nim po skalních stupních, v dešti jsou značně kluzké.

Najdete tu i zbytky kaple, tu posvětili roku 1383, tehdy odtrhli bratři Petr a Jan ves Třísov od újezdské fary. A připojili ji od křemžské farnosti. Mělo to asi značný význam, kapli i s hradní posádkou osvobodili od povinnosti poutí a darů, kterými byli povinni faře v Křemži. Třísovští ale museli chodit na mše do Křemže, aby tamní fara nezůstala bez poplatků. Zdá se to jako malichernost, ale byly v tom jen peníze.