Výbuch v Bejrútu vážně poškodil ikonickou modrou mešitu

Modrá mešita stojí v centru Bejrútu teprve 12 let. Postavena byla v centru vedle katedrály, na místě modlitebního koutku z 19. století, který fungoval až do roku 1975. Základy mešity byly položeny v listopadu roku 2002, otevřena veřejnosti pak byla o šest let později.