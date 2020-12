Vosy jako vážná hrozba pro letectví? V Austrálii s nimi řeší problémy už několik let

Za uplynulých sedm let se pak odehrálo dalších 26 podobných případů, ve kterém byly drobné vosy hlavním viníkem. Kvůli tomu letiště společně s aerolinkami Qantas a vládní organizací Biosecurity Queensland zahájily vyšetřování, jehož výsledky nedávno uveřejnily v akademickém magazínu Plos One. Píše se v něm, že pokud se vhodně nezasáhne, mohly by se vosy roznést i na další australská letiště či do blízkých zemí, kde jim vyhovuje středně tropické klima.