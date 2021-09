Vodní a větrné mlýny: památky, které najdete po celém Česku

Na výletech do přírody po celém Česku můžete narazit na vodní či větrné mlýny, z nichž některé vznikly už před stovkami let. Najdeme jich u nás tisíce, mezi nimi i ty, které byly prohlášeny za technickou památku. Většinou patří obcím, krajům nebo soukromým majitelům a to, že dosud stojí, je výsledkem práce nadšenců i finančních investic.