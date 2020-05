V Austrálii navrhují lákat turisty velmi kontroverzním způsobem

Dave Batic, předseda Alice Springs Major Business Group a generální ředitel letiště v Alice Springs, uvedl, že by znovuotevření Uluru pořádně nakoplo cestovní ruch v Severním teritoriu, až se otevřou hranice. To se očekává zhruba v srpnu. „Se všemi státy a teritorii v Austrálii soupeříme o každý dolar,“ uvedl Batic.

Znovuotevření Uluru po omezenou dobu, na zhruba dva až tři roky, by prý velmi pomohlo. „Návrh je ten, že by se nabízely prohlídky pod dohledem a s jištěním, jako se to dělá například na Harbour Bridge v Sydney,“ vysvětlil Batic svůj návrh. Doplnil, že v Austrálii jsou tři ikonické destinace, což je právě Uluru, Velký korálový útes a sydneyská opera. Posvátná hora je proto pro záchranu cestovního ruchu klíčová.