V athénské Akropoli vybetonovali cestu. Bezbariérový přístup vyvolal pozdvižení

Podle Korrese je chodníček postaven tak, aby nepoškodil kameny, na nichž stojí a mohl se v případě nutnosti snadno rozebrat. „Kdosi říkal, ať ho uděláme ze dřeva, někdo zase ze skla. To zní sice hezky, ale to nelze, protože tady byly vždy jen kameny a my nechceme měnit to, co existovalo,“ uvedl architekt.