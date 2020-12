Už čtvrt století láká věřící i turisty. Solná katedrála je kolumbijským klenotem

Těžba soli z útrob země je v Kolumbii dávnou tradicí, kterou před stovkami let provozovali domorodci z etnika Muisca. Až dlouho po nich přišli do dolu horníci, kteří se modlili k panně jménem Guasá, patronce havířů. Ti byli také prvními, kteří tu vytesali kapli, v níž se ke své ochránkyni obraceli.

Komplex solných dolů, který se nachází u města Zipaquirá, se využíval až do 90. let minulého století. Původní stará katedrála, svatostánek větších rozměrů, než byla kaple horníků, se otevřela už v roce 1954. Fungovala do roku 1992, kdy ji úřady uzavřely z obav, že by se doly, tou dobou stále aktivní, mohly zřítit.