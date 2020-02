Tisíc chutí Japonska

Jedná se vlastně o dlouhou zastřešenou ulici, kterou příčně protíná několik užších uliček. A typické lampiony zdobené nejrůznějšími znaky nenechají nikoho na pochybách, v jaké zemi se nachází. Stánky i větší obchody najdete na obou stranách frekventované uličky, kde je živo od desáté hodiny dopolední do šesté večerní.

Trh je ideálním místem na rychlý oběd nebo svačinu, ale také na nákup suvenýrů. A nejen těch lahodných. Najdete zde jedno z tradičních nožířství, nepřeberné množství jídelních hůlek od těch turistických po umělecké skvosty s gravírováním. Nechybí ani origami a další vychytávky z papíru, s nímž to Japonci umějí jako málokdo.

Chybět nemohou ani rybí koláčky nebo sezamové knedlíky. A pokud spěcháte a chcete jen něco rychlého do ruky, zkuste senbei. Rýžové krekry, zejména slané, s příchutí dle libosti.

Milovníci sladkého by si neměli nechat ujít moči. Měkké kulaté hroudy roztodivných barev a příchutí jsou vyráběny z lepkavé rýže a obalovány v mouce ze sójových fazolí. Seženete je už i v České republice, ale teplému čerstvě udělanému moči se nevyrovnají.

Rýžové sladkosti jsou v Japonsku všeobecně oblíbené a nejtradičnějšími příchutěmi jsou kaštany, skořice, kaki, které dozrává v zemi na podzim, a zelený čaj. Ten zde zdaleka není jen všudypřítomným nápojem, typicky zelená je i zmrzlina, bonbony, dorty, sušenky, no prostě co vás napadne. A jen těžko narazíte na variaci, která by nebyla jednoduše skvělá.