Tanvaldský Špičák nabízí jistotu sportovního sjezdu

Začínáme výjezdem mladičkou sedačkovou lanovkou na vrchol Špičáku. Pro pozvolný start vjíždíme na červenomodrou sjezdovku Kostelní, která je charakteristická dostatečnou šířkou a přehledností. Líbí se mi na ní, že ač je v druhé polovině modře značená, díky sportovnímu začátku chytnete rychlost i rytmus až do jejího konce.

Frekventovanou sjezdovkou na Tanvaldu je červená sjezdovka Závodní, která se mi líbí svým členitým profilem. V horní části se kroutí do esíčka a pak se zalomí do sportovního padáku, kde se to dá už díky následující rovince pěkně pustit.