Rakouský Zillertal: Údolí plné akce a zábavy

Zillertal se táhne jižním směrem od městečka Strass, které leží v údolí Inntal v místech zhruba na půl cesty mezi Kufsteinem a Innsbruckem. Administrativně se dělí na čtyři oblasti: Mayrhofen-Hippach, Tux-Finkenberg, Erste Ferienregion Fügen-Kaltenbach a Zillertal Arena Zell-Gerlos.

Srdcem celého regionu, který se prostírá v nadmořských výškách od 500 do 550 metrů, je městečko Zell am Ziller. Na jeho jižním okraji před několika lety vyrostl obří sportovní a zábavní park, jsou tady tenisové kurty, adventure minigolf, bezpočet lezeckých a skákacích překážek i bazén se skluzavkami. V kopci na protějším břehu řeky se z vysoké skály řítí impozantní vodopád Talbach.

Ferraty i canyoning

Kolem něj na kolmých stěnách lezou odvážlivci v pestrobarevných helmách, právě podél vodopádu totiž vede trasa zdejších vyhlášených via ferrat. Mají obtížnost převážně B a C, ale pozor — dva úseky jsou označeny písmenem D. Přímo v Zell am Ziller stojí za vyzkoušení bobová dráha Arena Coaster u lanovky Rosenalmbahn, je dlouhá 1,5 kilometru a na její trase čeká nejen 360° smyčka, ale i 540°.

Vydatnou porci adrenalinu nabízí canyoning — jakýsi kříženec vodáctví, horolezectví a skoků do vody s trochou speleologie. U nás pro tento nejdrsnější vodní sport nejsou vhodné podmínky, takže když zavítáme někam, kde se canyoning provozuje, je téměř povinností ho vyzkoušet.

Canyoning je skutečně jen pro milovníky adrenalinu. Foto: Roman Zvarič

V půjčovně fasujeme horolezecký sedák, helmu, bytelné boty s protiskluzem a silný neopren. Řidič nás s průvodcem odváží do svahu nad Zell am Ziller. Tam se vydáváme na cestu korytem horské bystřiny. Střídavě kráčíme po kotníky nebo až po prsa ve vodě, plaveme, prolézáme mezi obřími balvany, slaňujeme po skalních soutěskách. Tam, kde voda padá do hluboké tůně, jednoduše skáčeme.

Zlatým hřebem je přírodní skluzavka, kterou během uplynulých staletí voda vymlela ve skalní průrvě. Canyoning však není jen o adrenalinu. Putujeme místy, kam se běžný turista nedostane a divokou přírodu pozorujeme z úplně jiné perspektivy. Mezi několika různě obtížnými trasami je také začátečnická „ochutnávka“ pro děti již od šesti let.

Vzhůru na ledovec

Na ledovci Hintertux sídlí jeden z pouhých dvou skiareálů na celém světě, kde se lyžuje skutečně 365 dní v roce (tím druhým je švýcarský Zermatt).

Via ferraty v okolí vodopádu Talbach mají převážně obtížnost B a C. Foto: Roman Zvarič

S úžasem sledujeme nezvyklou scénu, kdy spolu ve spodní z celkem tří na sebe navazujících lanovek jedou spo­lečně lyžaři a cyklisté. Naše výprava míří až na vrchol ve výšce 3250 metrů.

Nejprve zkoušíme snowtubing, což je v létě skutečně exotická kratochvíle. A pak se vydáváme na prohlídku ledovce. Přímo skrz ledovou masu několik desítek metrů pod sjezdovkami vede 800 metrů dlouhá okružní naučná trasa s několika jeskyněmi plnými nádherných rampouchů.

Zlatým hřebem celé prohlídky Nature Ice Palace je plavba v nafukovacím člunu po ledovcové řece. Pro otužilé jedince je k dispozici bonus v podobě možnosti zaplavat si v ledovcovém jezírku, kde teploměr v proudící vodě ukazuje mrazivé minus 0,3 °C. Poblíž nástupní stanice lanovky na Hintertux si ještě procházíme naučnou stezku Vodní svět. Průvodcem mezi stanovišti s mechanickými modely, které ukazují principy fungování vody, proměny tohoto živlu apod., je ledovcová blecha jménem Luis.

Uvnitř hintertuxského ledovce můžete potkat i místního obyvatele. Foto: Roman Zvarič

Horské hřiště

Asi patnáct kilometrů na sever od Zell am Ziller leží městečko Fügen, odkud jezdí lanovka na prostornou náhorní plošinu s venkovním hřištěm Spieljoch (1920 m). Zdejší atrakce ocení především rodiny — je zde pískoviště, různé prolézačky, vodní korýtka, bosá stezka, lanový park, tréninková via ferrata, nepálský most nebo relaxační zóna.

Kolem se táhne několik vysokohorských stezek. Jedna z nich míří k bezejmennému jezírku, kde žijí zaručeně nejhladovější ryby na světě — doporučujeme vzít s sebou nějaké pečivo, protože o každý drobeček se svádějí divoké a divácky nesmírně atraktivní souboje.

Venkovní hřiště Spieljoch ocení hlavně rodiny s dětmi. Foto: Roman Zvarič

Atrakcí pro děti je všude dostatek. Foto: Roman Zvarič

Na Spieljochu se dá strávit celý den, jak jsme se přesvědčili v závěru naší cesty, kdy jsme zodpovědně vyzkoušeli všechny zdejší aktivity. Největší úspěch sklidila jízda na motokáře k prostřední stanici lanovky. Trasu s převýšením 720 metrů je možné absolvovat také na terénní koloběžce, pěšky, příp. samozřejmě „masňácky“ lanovkou.

Čtrnáct set kilometrů tras

Nabídku adrenalinových i dětských atrakcí v Zillertalu doplňují klidná zákoutí, kde nepotkáte živáčka, a restaurace s vyhlášenou tyrolskou kuchyní — řada z nich vysoko v horách, kam v letních měsících stoupá deset lanovek.

Celkem je v této oblasti na výběr závratných 1400 kilometrů turistických tras, 1200 kilometrů cyklostezek a 25 via ferrat i lezeckých stěn. To vše doplňuje půltucet bazénů, tři lanové parky, a dokonce i golfové hřiště.