Přírodní klenoty Rakouska? Svlažte se v jezerech či vodopádech

Na rozlehlé vodní plochy narazíte v Rakousku prakticky všude, opravdu vysokou koncentrací se však mohou pyšnit Korutany, kterým se přezdívá země jezer. Tyrkysová barva v kombinaci s teplou a čistou vodou vybízí ke koupání, slunečních dní je tu také dostatek, a tak místní rádi říkají, že zdejší krajina má tak trochu jižanský ráz. Může za to snad i blízkost Itálie a Jadranu.

Klagenfurt am Wörthsee není žádným drobečkem, jde o hlavní město Korutan, které se může pyšnit řadou pamětihodností. Bylo založeno v roce 1161 a je známé díky svému historickému centru, o jehož podobu se zasadili italští architekti. Zbylo tu po nich množství renesančních paláců, rozlehlých nádvoří a náměstí, z nichž to hlavní zdobí dračí kašna. V arkádových podloubích pak najdete řadu kaváren či galerií.

Město si můžete prohlédnout z ptačí perspektivy, když vystoupáte 225 schodů na věž farního kostela. Z jejího vrcholu se otevírá jako na dlani nejen centrum a přilehlé jezero Wörthsee, vidět odsud jsou i nedaleká pohoří Karawanken a Koralpe. Každou hodinu se můžete zaposlouchat také do výrazného zvuku místní zvonkohry.

Pokud budete cestovat s dětmi, můžete s nimi vyrazit třeba do místního parku s miniaturami Minimundus. V něm najdete asi stovku zmenšenin různých staveb, převážně rakouských a německých, ale nechybí tu ani pražská Staroměstská radnice, londýnský Tower Bridge, Eiffelova věž anebo Svatopetrské náměstí ve Vatikánu.

Korutany ale nevybízejí pouze k povalování, na své si tu přijdou i milovníci aktivního odpočinku – mimo jiné cyklisté, ale třeba i fanoušci do dálkových tras.

Pod nejvyšší rakouskou horou Grossglockner startuje jedna z evropských stezek Alpe Adria Trail, která vede přes Slovinsko až do italského Terstu. Trasa nabízí na více než 750 kilometrech 43 etap, zajímavým úsekem může být pro méně zdatné turisty zejména část, která vede z Korutan do Itálie a následně do Slovinska.