Budeme vám tři roky dávat 18 tisíc měsíčně, lákají italské obce nové obyvatele

Tedeschi, který se narodil ve vesničce Filignano, jež je domovem sotva 700 obyvatel, ví, co to znamená, když tradice a místa upadnou v zapomnění. Tomu by rád zabránil. „Cílem je vdechnout obcím nový život a nastartovat místní ekonomiku. Nově příchozí mohou založit podnik, jaký jen chtějí, aby nám finančně pomohli. Může to být malý penzion, restaurace, bar, drobná farma, umělecká dílna, knihovna nebo obchod s lokálními produkty,“ vysvětluje Tedeschi.