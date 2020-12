Panoramatický betlém v Rajecké Lesné je veselou oslavou slovenského života

Rajecká Lesná je menší obec mezi známými Čičmany, které jsou částečně obydleným skanzenem, a lázněmi v Rajeckých Teplicích. Do malebných Čičman jezdil počátkem 90. let minulého století písničkář Karel Kryl. Navštěvoval faráře Viktora Zborana. V kostele Nalezení svatého Kříže přijímal slovo boží, ale také se tu nesly texty jeho buřičských písní. Při opravě hřbitovní zdi tu vyryli na památku právě Krylovo jméno.

Cziczmany jsou poprvé zmíněny roku 1272. Co má jméno znamenat, se neví, snad to má základ indoevropský, prý to mohlo znamenat při transmutaci do staroslovenštiny usedlost na vrších.