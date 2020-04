Ostrov Sv. Martin, krásné obrázky z Karibiku

Údaje o tom, jak to chodí na karibském ostrově Sint Maarten (holandská verze) nebo Saint Martin (francouzská verze), se u nás shánějí obtížně. Měli s tím potíže v bance, kde mi před léty, kdy jsem toho ani já moc nevěděl, dali nizozemské guldeny, jichž jsem se pak obtížně zbavoval. Teď už se pouze divili, k čemu mi budou na nizozemském ostrově dolary.

Jak v holandské, tak ve francouzské části se mluví převážně anglicky a nejrozšířenější měnou je americký dolar. Ostrov je rozdělen prostě proto, že si na to všichni zvykli. Skoro bych se vsadil, že kdyby se jeho obyvatelé rozhodli spojit a vyhlásit samostatný stát, v Paříži ani v Haagu by se moc nebránili. Na St. Maartenu však mají dost rozumu na to, aby na něco podobného ani nepomysleli.