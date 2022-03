Německé Lindau: turistický magnet na hranici tří států

Velká část ostrova je pěší zónou s hospůdkami, nejrůznějšími obchody a také kavárnami. Zkuste zajít do některé na terasách v posledních patrech domů. Můžete si ke kávě dopřát hezký pohled na město. Ze široké a frekventované hlavní třídy snadno odbočíte do úzkých uliček a na tichá náměstí s idylicky zurčícími fontánami. Těch je tu celkem osmnáct.

Před spoustou restaurací na hlavní třídě (Maxmilianstraße) parkují kola. Je to rychlý a pohodlný způsob, jak se po Lindau pohybovat. Turisté ovšem mohou vyrazit i na vyhlášenou cyklostezku, která vede kolem celého Bodamského jezera (273 km). Projedou se po jeho březích, skrze malebná městečka, vinice, sady, ale i na ostrovy. Jsou tu půjčovny kol a kolo si můžete vzít také na výlet lodí.

V jedné z restaurací jsem si dal zdejší specialitu: síha; obvykle žije v hlubších vodách. Patří mezi lososovité a má velmi jemné, chutné maso. Dal jsem si grilovaného se smetanovou omáčkou. Byla to úžasná pochoutka.

V Bodamském jezeře se vyskytuje kolem 45 druhů ryb. Typický je třeba jezerní pstruh anebo candát, siven, okoun, pražma, cejn, karas atd. Rybáři však každý rok vyloví méně a méně ryb. Kvůli přísným hygienickým a ekologickým nařízením je voda, která přitéká do jezera, tak čistá, že obsahuje málo látek, které stimulují růst řas, stejně jako je v ní málo další potravy pro živočichy, jimiž se ryby živí.

Půjdem spolu do Beléma? Lisabonská čtvrť útočí na všechny smysly

Půjdem spolu do Beléma? Lisabonská čtvrť útočí na všechny smysly Cestování

Jméno Lindau se překládá jako Lindava, ale srozumitelnější by byl asi výraz Lipová. Ten název dostalo údajně proto, že tu kdysi hojně rostly lípy. Dnes tady narazíte na všechny možné stromy a rostliny. Včetně palem nebo sekvoje, respektive sekvojovce obrovského, kterému se říká mamutí strom. Jde o nejmohutnějšího zástupce rostlinné říše na zemi. Dožívá se 2000 až 3000 let. Proto nelze vyloučit, že sekvojovec rostoucí v centru města je zatím takové několik set let staré miminko.