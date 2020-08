Na růžové jezero v Kazachstánu se vrhli turisté. Mysleli, že léčí koronavirus

Jezero začalo růžovět před dvěma lety kvůli přítomnosti řasy Dunaliella salina, která se vyskytuje v extrémně slaných vodách. Díky chemickým procesům je schopna sůl barvit právě do růžova.

„Jezero utrpělo obrovské škody. Ekosystémy Kobejtuzu a nedalekého Tenizu jsou velmi křehké. Podle odborníků teď potrvá 10 až 15 let, než se způsobené rány zacelí,“ uvedl Ibrajev.

Alija Kosanovová z Nur-Sultanu je jednou z těch, která si sůl koupila. „Vůbec jsem netušila, že to není povolené. Ti, co mi sůl a bahno prodali, tam prý jezdili každý víkend. Kdybych to věděla, zachovala bych se jinak,“ tvrdí.