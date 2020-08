Na poslední chvíli do Chorvatska? Největší riziko představuje Dalmácie

Povinnost prokázat se negativním testem nebude po příjezdu z Chorvatska pro Čechy nutná nejméně do 7. září. Ve čtvrtek to řekli hlavní hygienička Jarmila Rážová a náměstek ministra zahraničí Martin Smolek, kteří argumentují tím, že se v zemi aktuálně nacházejí ještě desítky tisíců Čechů, kterým by se tak značně zkomplikoval návrat domů.