Mezi plzeňskými paneláky mají vesnický statek. Roste na něm došková střecha

Čtveřice řemeslníků musí zmáknout čtyřsetmetrovou plochu za čtrnáct dní, teď hrají druhý poločas. „Nejhorší je příprava,“ řekl Právu František Pavlica z rodinné firmy. Do Plzně přijel se svými společníky z Moravského Slovácka, z Hroznové Lhoty. Tento prastarý kumšt tam mají zmáknutý asi jako jediní v republice.

„Došky vyrábíme tradičním způsobem, ze žitné slámy. Ale napřed musíte zasít, pak obilí sklidit starým samovazem, poskládat ho a svázat do kopek zvaných mandelky,“ vysvětlil.

Tím to ovšem zdaleka nekončí. Klasy je třeba vymlátit a k tomu je dobrá sto let stará mlátička, takzvaná rovnomlatka. „Potom brigádníci vyrábějí samotné došky – potřebné množství slámy se vloží do dřevěné formy a pak se sváže slaměným povříslem,“ upřesnil Pavlica.