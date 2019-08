Malá Indie v Káhiře. Egypt rekonstruuje unikátní palác

V Káhiře stojí stavba, kterou by v Egyptě čekal zřejmě málokdo. Je jí palác Baron z počátku 20. století, postavený v indickém stylu. Velkolepá stavba aktuálně prochází rekonstrukcí, která jí má navrátit někdejší podobu. Veřejnosti by se měla otevřít do čtvrt roku, napsala agentura Reuters.