Koronavirus vrátil leteckou dopravu do roku 1999, tvrdí analytici

Pandemie nového typu koronaviru letectví tvrdě zasáhla. Podle společnosti Cirium, která patří k předním datovým analytikům, ho dokonce vrátila zpět do roku 1999, co se týče množství letů. Od ledna do prosince bylo celosvětově vypraveno 16,8 milionu osobních letů, což je o 54 procent méně než za stejné období roku 2019.