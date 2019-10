Kam v zimě za exotikou

Kolibříci lákají do Kostariky nejen ornitology

Jedná se ale o zemi velmi pestrou, nejen co se biodiverzity týče. Můžete šnorchlovat v moři, pozorovat ptáky a jinou zvířenu, sjíždět divoké řeky, prolézat džungli, stoupat k aktivním vulkánům nebo se velmi příjemně léčit v horkých pramenech. Hlavní turistická sezóna, kdy jsou příjemné teploty a nejméně srážek, je od prosince do dubna. Nejlevněji se z Prahy do kostarického San José dostanete s jedním přestupem s Air France. Cena zpáteční letenky začíná zhruba na 21 tisících a ve vzduchu strávíte v každém směru celkem asi 15,5 hodiny.