Kostarika je šampionem v boji proti klimatickým změnám

Titul obdržela Kostarika z několika důvodů. Pro začátek za plán být do roku 2050 uhlíkově neutrální — k tomu se nicméně v rámci Pařížské dohody zavázala spousta zemí. Středoamerický stát s populací kolem pěti milionů produkuje pouze 0,4 procenta světových emisí. Kostarika se také zavázala, že do roku 2030 plně přejde na obnovitelné zdroje energie, přičemž 70 procent autobusů nebo vozů taxislužby by mělo jezdit na elektřinu.