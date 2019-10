Pupek světa je ukrytý na nejodlehlejším místě zeměkoule

Na Velikonoční ostrov se dostanete z chilského hlavního města. Do Santiaga vede z České republiky nejpraktičtěji cesta přes Paříž s aerolinkami Air France ve třech cestovních třídách - Economy, Premium Economy a Business. Počítejte s tím, že let z Paříže do Santiaga trvá okolo 14 hodin. Letí se ale přes noc, a tak značnou část doby v letadle můžete prospat. Následný let s aerolinkami LATAM ze Santiaga do Hanga Roa (hlavního města Velikonočního ostrova) trvá zhruba pět hodin.