Kam o víkendu s dětmi: Staňte se detektivy, naučte se přežít v přírodě

Navštivte v sobotu nebo v neděli Chvalský zámek a vyluštěte jako správní detektivové místní záhadu. Na začátku dostanete obálku s případem a indiciemi, pomocí nichž se vydáte vyřešit složitý příběh. Při té příležitosti zavítáte na výstavu o Rákosníčkovi a Křemílkovi s Vochomůrkou, ale také do sklepení a dalších zámeckých zákoutí. Podrobnosti naleznete zde .

V týdnu se slaví Mezinárodní den ledních medvědů. Pokud se o těchto zvířatech chcete dozvědět více, vyrazte v sobotu do pražské zoo. Je připraven zábavný tematický program, při němž se bude například vyrábět velká ledová socha. Čeká vás rovněž naučná stezka, na které se dozvíte o ledních medvědech množství zajímavých faktů. Více zde .

Připomeňte si s dětmi v sobotu jednu z nejklasičtějších pohádku, a to O Palečkovi. Na zábavné představení o dvou hercích, několika loutkách a s živou muzikou vyrazte do prostoru Jatka78, kde se seznámíte s hrdiny tohoto známého příběhu. Další informace najdete zde .

Tipy na výlety

Až do poloviny března funguje Zoopark Zájezd v prázdninovém režimu. Znamená to, že se všichni návštěvníci mohou zapojit do naučného kvízu napříč celým areálem, během kterého se dozvědí množství zajímavostí a otestují své znalosti. Poslední únorovou neděli je připraveno také komentované krmení chameleonů. Více zde.