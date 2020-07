K obejmutí největší afrického baobabu je zapotřebí i dvacet lidí

Mohutný strom se tyčí do výšky 22 metrů a má obvod kmene 42 metrů. Jde o nejmohutnější baobab v celé Africe a místní domorodci mu říkají muri kunguluwa, strom, který řve. To podle zvuku, jenž je slyšet, když se do jeho větví opře vítr.